Incidenti e 2 feriti sull’Asse Mediano, chiuso un tratto della Statale

Oggi a causa di un incidente, che ha coinvolto quattro veicoli, provocando il ferimento di due persone, è provvisoriamente interdetto al transito – in entrambe le direzioni – un tratto dell’Asse Mediano (SS162NC), al km 20,100, nel territorio comunale di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso.

Dramma a Caivano, Antonio muore dopo il tragico schianto: 2 i feriti

Lunedì Antonio Basilicata è morto e altre due sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto lungo la strada statale 7 bis ‘di Terra di Lavoro’ a Caivano. L’auto del 70enne sarebbe finita contro due autocarri: il cadavere dell’uomo è stato estratto dalle lamiere mentre i due feriti, dopo i primi soccorsi, sono stati condotti in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati in poco tempo agenti della Polstrada, del 118 e di Anas.