Dramma a Caivano, Rita muore a 17 anni dopo la rara malattia

Rita Angelino è morta dopo una rara malattia. Previsti per domani pomeriggio i funerale della 17enne di Caivano nella parrocchia San Pietro Apostolo. Dolore per i genitori Nunzia e Lucia e la sorella Martina. “È una giornata triste per Caivano. Rita ci ha lasciati. In ospedale da diversi giorni, dopo una vita sempre in lotta con una malattia rara. ADDIO RITA!”, scrive il Giornale di Caivano che ha riportato la notizia.

TANTI MESSAGGI DI CORDOGLIO PER RITA

“Sarai sempre il mio angelo piccola Rita. Tvb, la tua maestra Mi stringo forte al dolore della famiglia”, scrive Rossella.

“Alla famiglia Angelino, vogliamo esprimere le più sentite condoglianze per la perdita della cara e dolce Rita, una nostra storica ed affezionata paziente. Ci mancherà tanto”, scrive l’Ortopedia Ruggiero.