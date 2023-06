Terribile schianto in Campania, 49enne muore sulla Statale

PUBBLICITÀ

Una 49enne è morta in un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 7 ‘Via Appia’, a Manocalzati. Il dramma si è verificato sulla carreggiata in direzione Foggia: è rimasta coinvolta un’autovettura che ha sbandato in maniera autonoma. Sulla strada è tornato regolare il traffico. Il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine sono intervenuti sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale in sicurezza.

Vincenzo muore nell’incidente in moto, lutto a Caserta

Martedì sera Vincenzo Varriale è morto in seguito ad un terribile incidente avvenuto a Pozzuolo del Friuli. Il 27enne, originario di Caserta, avrebbe perso il controllo del mezzo: era un militare dell’Aeronautica militare in servizio in Friuli. Sul posto sono giunti i sanitari, inviati dalla Sores, che hanno avviato le manovre di rianimazione come riporta il Gazzettino.

La strada era bagnata per la pioggia e perciò avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Latisana per i rilievi. Tanti le frasi di cordoglio scritte sui social: “La famiglia Aprile e tutti i collaboratori della Aprile Spa porgono le più sincere e sentite condoglianze al caro Giuseppe Varriale e famiglia per la perdita del giovane figlio Vincenzo“.