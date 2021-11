Incidente mortale in Campania, morti 2 amici di 19 e 20 anni: stavano tornando da una festa

Incidente nella notte sulla statale 90 delle Puglie, in provincia di Avellino. Due ragazzi di 19 e 20 anni sono morti dopo che l’auto – per cause ancora in corso di accertamento – è finita fuori strada. I due giovani erano di Montemiletto e stavano rientrando da una festa sabato sera, quando alle 4.30 sono rimasti coinvolti nell’incidente. L’Anas ha chiuso temporaneamente il tratto in località Calore nel comune di Mirabella Eclano, per poi riaprirlo al traffico qualche ora più tardi.