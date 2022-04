Incidente nella notte a Portici, auto si schianta contro un palo dell’illuminazione

Spaventoso incidente quello avvenuto nella notte a Portici, in via Libertà nei pressi dell’incrocio via Verdi. Un’auto, per motivi ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un palo dell’illuminazione.

L’impatto è stato talmente forte da svegliare i residenti intorno alle 2:30. Sul posto immediato anche l’intervento sia di carabinieri, intervenuti con 2 pattuglie, ed una volante della polizia.

“Bisogna agire per evitare questi incidenti”, parla l’ex consigliere comunale

A riportare la notizia del sinistro stradale è l’ex consigliere comunale di Portici, Francesco Portoghese. “Non capisco perché non si agisce prima per evitare grandi incidenti, schiamazzi notturni, atti di vandalismo, soste selvagge di autovetture ecc. Ho sempre denunciato con le firme dei cittadini cosa succede durante la notte su alcune strade di Portici”, sono le parole dell’ex politico.