Incidente stradale tra Marano e i Camaldoli, motociclista “vola” dopo l’impatto

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Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri a Marano, lungo la discesa di Città Giardino. A scontrarsi sono stati una Fiat Panda rossa e una motocicletta. La dinamica dell’impatto sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Dalle immagini si vedrebbe la Panda mentre effettua una manovra per entrare in un distributore di carburante, attraversando la corsia opposta e impattando contro la moto che procedeva in direzione contraria a velocità sostenuta. Il motociclista, dopo il violento urto, viene sbalzato in aria e finisce rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte né se vi siano feriti. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio l’accaduto. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto stradale.