Incidente sulla Sorrentina, coinvolte 4 auto e una moto: grave il centauro

Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 maggio, lungo la Strada Statale Sorrentina, nel territorio di Castellammare di Stabia. Coinvolti nello scontro una motocicletta di grossa cilindrata e quattro automobili, che viaggiavano in direzioni opposte. L’impatto è avvenuto nei pressi dei lidi di Pozzano per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un turista di nazionalità tedesca, le cui condizioni sono apparse sin da subito molto gravi. Soccorso tempestivamente dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento non sono note le condizioni degli occupanti delle quattro auto coinvolte, ma secondo le prime informazioni non avrebbero riportato ferite gravi.

