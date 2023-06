Antonio muore nel Napoletano, moglie ricoverata dopo l’incidente

PUBBLICITÀ

Domenica pomeriggio si è verificato un terribile incidente a Terzigno in cui è deceduto il 60enne Antonio De Falco, invece la moglie è trasportata in ospedale. Ferita anche la donna alla guida della seconda macchina coinvolta e il bambino che era con lei: entrambi non sono in pericolo di vita.

Lo schianto è avvenuto in un tratto della Panoramica del Vesuvio. Come riporta il Mattino sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Torre Annunziata che stanno ricostruendo la dinamica dello scontro. C’erano impegnati a liberare le persone bloccate dalle lamiere.

Antonio muore nel Napoletano, ricoverata la moglie dopo l’incidente

Ieri mattina una Volkswagen Golf si è schiantata contro un palo di sostegno della rete di alimentazione dei filobus: uno dei tre passeggeri ha perso la vita. L’auto era guidata da un 28enne che percorreva, presumibilmente a forte velocità, via Capodimonte in direzione dell’ingresso della Tangenziale. All’altezza della Basilica ha perso il controllo dell’auto finendo prima contro il palo per poi terminare la propria corsa contro lo spartitraffico centrale.

Il violento impatto ha causato la morte di un 41enne srilankese che era seduto sul sedile posteriore dell’autovettura: invece il conducente e l’altro passeggero sono stati salvati dall’apertura degli airbag. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno solo potuto constatare la morte del malcapitato e il personale della Polizia Locale di Napoli.