Un 14enne napoletano è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli in seguito a un incidente stradale. Lo riporta Il Mattino. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio quando il giovane, in sella al suo scooter, ha impattato contro un’auto all’incrocio tra via del Cassano e viale delle Comete a Secondigliano. Sul posto sono intervenuti i poliziotti municipali della sezione infortunistica di Napoli, comandata da Antonio Muriano che hanno proceduto al sequestro dei due veicoli e ai rilievi planimetrici e fotografici che potranno chiarire la dinamica dello scontro. Per il momento, il dato certo è che il ragazzino non indossava il casco di protezione al momento dello scontro. Su entrambi i giovani coinvolti sono stati effettuati i test per accertare l’eventuale assunzione di sostanze alcolemiche o stupefacenti come da prassi. Apprensione per il giovane finito in prognosi riservata.

