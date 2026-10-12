Indagata marescialla carabinieri: “Ha fatto credere al marito di essere papà, l’amante è un superiore”

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Avrebbe dichiarato al momento della registrazione degli atti di nascita che il padre dei suoi due figli fosse il marito, ma il test del Dna ha escluso che l’uomo sia il genitore biologico. È la vicenda che coinvolge una marescialla dei carabinieri in servizio a Torino, ora indagata dalla Procura di Rimini per alterazione dello stato civile dei minori, un bambino nato nel 2023 e una bambina venuta al mondo nel 2025.

L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Davide Ercolani, è partita dalla denuncia presentata dall’ex marito della donna, anche lui carabiniere. I sospetti sarebbero emersi dopo la nascita della seconda figlia, quando l’uomo avrebbe iniziato a dubitare di essere il padre dei bambini. Da qui la richiesta di separazione e il successivo procedimento civile, durante il quale l’esame genetico ha accertato che non è il loro genitore biologico.

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Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna avrebbe avuto una relazione con un superiore, comandante di una stazione dei carabinieri nel Torinese. Tuttavia, il test del Dna non ha ancora chiarito chi sia il padre naturale dei due piccoli. Gli accertamenti dovranno quindi stabilire anche quanto la marescialla fosse consapevole della possibile non paternità del marito al momento delle dichiarazioni rese agli uffici competenti.

I bambini sono nati a Rimini, città nella quale la donna si sarebbe trovata al termine di entrambe le gravidanze e dove sono stati depositati gli atti di nascita. Per questo motivo, il fascicolo è di competenza della Procura romagnola. Nell’ambito delle indagini, i carabinieri del nucleo investigativo di Torino hanno eseguito perquisizioni negli alloggi di servizio e nelle caserme frequentate dai militari coinvolti, sequestrando computer e telefoni cellulari. L’analisi delle chat e delle comunicazioni potrebbe aiutare a ricostruire la relazione tra la donna e il presunto amante e a chiarire se quest’ultimo fosse a conoscenza della situazione.

Al momento, l’unica indagata è la marescialla, assistita dall’avvocato Maurizio Bartolotto. Gli accertamenti sono ancora in corso e resta da chiarire l’identità del padre biologico dei due bambini.