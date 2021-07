Momenti di paura per Lozano, perde i sensi durante la partita per un colpo alla testa [Video]

Momenti di paura quelli vissuti nel corso del match tra Messico-Trinidad e Tobago, primo incontro della fase a gironi della Concacaf Gold Cup. Protagonista, purtroppo non per un gol, è Hirving Lozano. Dopo 10 minuti di gioco, l’esterno si inserisce in area di rigore, viene spinto e, cadendo, sbatte violentemente la testa sul ginocchio del portiere Phillip. L’impatto è stato così pesante da far perdere i sensi all’attaccante del Napoli. Per alcuni minuti, infatti, resta immobile a terra.

Le condizioni di Lozano

L’arbitro, inizialmente, non ha fermato la partita ed ha ammonito un giocatore del Messico corso a protestare per aver fatto continuare il gioco. Non appena si è ripreso, il Chucky è stato trasferito in ospedale, in barella e con un collare, dove sono ancora in corso le cure. Le sue condizioni sono stabili e, per fortuna, non emergono ulteriori complicazioni.