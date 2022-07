Insegue lo scippatore, lui si gira e gli spara: paura in provincia di Napoli

Mentre era in auto con la famiglia, ha subito lo scippo della collanina d’oro. Il conducente dell’auto ha iniziato a inseguire il malvivente, che fuggiva a bordo di uno scooter, ma quando lo ha raggiunto è stato ferito alla gamba destra da un colpo di pistola esploso dallo scippatore. È successo la scorsa notte a Torre del Greco (Napoli), in via Sant’Antonio. L’uomo è stato medicato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato. (ANSA).

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Torre del Greco dove, si legge su Il Mattino, un 28enne pregiudicato è stato raggiunto da due colpi d’arma da fuoco mentre era in sella al suo scooter. Il giovane era sottoposto alla libertà vigilata per reati informatici. I fatti sono accaduti in via Sant’Antonio, a pochi passi da via Nazionale.

La vittima è stata portata in ospedale dove i medici l’hanno prontamente medicato. Giunto al pronto soccorso, ha raccontato di essere stato lo sfortunato protagonista di un tentativo di rapina. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Torre del Greco. La versione del 28enne non li ha convinti del tutto.