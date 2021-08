Insigne al Barcellona e Messi al Napoli, Chiariello e Iannicelli credono nel sogno

Insigne e Messi, destini incrociati? Le strade di Messi e Barcellona si dividono. L’argentino, fresco vincitore della Coppa America, è alla ricerca di una nuova squadra. Ne ha parlato Peppe Iannicelli su Optimagazine.com: “L’Ipotesi di un clamoroso andirivieni sull’asse Napoli-Barcellona con Messi ed Insigne protagonisti non è soltanto frutto di un colpo di calore. E’ impossibile, o quasi. Proprio come l’amore per Elena protagonista del “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare”.

“Messi è uno dei giocatori più importanti del suo tempo, ma ha sempre patito il confronto con il più grande di tutti i tempi: l’argentino Diego Armando Maradona. Quale modo migliore per eguagliare D10S se non vestire la maglia del Napoli e nel 2022 vincere lo scudetto all’ombra del Vesuvio ed i Mondiali di dicembre a Doha? Un doppio trionfo che innalzerebbe Messi sullo stesso piedistallo di Maradona. Una sfida intrigante nella quale l’aspetto economico non credo sia quello più rilevante. Messi ha già guadagnato tanto per lui e le prossime dieci generazioni; la gloria di uno scudetto a Napoli e di un mondiale albiceleste varrebbe più di tutto l’oro del mondo. Messi al Napoli, Insigne al Barcellona. Un impossibile “Sogno di una notte di mezza estate” ? Lo scopriremo seguendo la trama di questa commedia che neanche la fantasia di Shakespeare avrebbe saputo partorire. Di certo Maradona , dalla sua nuvoletta, assiste divertito”, ha aggiunto Iannicelli.

Parla anche Chiariello su Insigne e Messi

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Tutti in ritiro, programma in onda su Canale 21: “Messi a Napoli? Difficilissimo, la percentuale è dell’1% per essere proprio ottimisti. Ma ci sono tre motivi che potrebbero stuzzicarlo: è la città che ha adottato Maradona, qui in Italia inoltre avrebbe delle agevolazioni fiscali ed infine riprenderebbe quella maglia numero 10 che manca da tanto, troppo tempo”.

Umberto Chiariello ha poi aggiunto su Insigne e Messi: “Lionel Messi ha però già 34 anni e non bisogna dimenticare ciò che ha fatto Ronaldo alla Juventus. Il portoghese ha dimostrato di non essere lo stesso che abbiamo visto per tanti anni con il Real Madrid”.

Calciomercato Napoli, Braida: “Insigne perfetto per il Barcellona”

“Insigne è il profilo perfetto per il Barcellona. E’ bravo e lo dicono tutti, non io. E’ maturato, è cresciuto tantissimo. Piace a tantissime squadre e so che piace anche oggi al Barcellona, ha la caratteristiche giuste per il modo di intendere calcio al Barca. Il club tuttavia deve guardare bene i propri conti”. Sono le parole rilasciate da Ariedo Braida, ex ds del Barcellona e attualmente direttore generale della Cremonese, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Fossi in Insigne, comunque, farei la scelta di restare a Napoli. E’ la sua realtà congeniale, è il suo ambiente, mi piacerebbe vederlo a Napoli a vita, che sia la bandiera della squadra. L’ingaggio? I soldi sono importanti ma i calciatori già guadagnano bene… Andar via dove si è trattati da Re è un rischio. Insigne non deve muoversi da Napoli. Poi è chiaro che per le sue qualità può giocare ovunque. Perdere Donnarumma è un grandissimo peccato per il Milan. E’ il portiere più forte che c’è in circolazione. Gaetano? Lui sa quanto lo stimiamo. Confidiamo che in futuro potremo ancora averlo. Al momento andrà in ritiro con il Napoli, poi vedremo. Ma è stimato ed apprezzato, lui sa molto bene cosa penso di lui”.