Un uomo è morto in ospedale dopo essere stato investito ieri da un treno della linea 1 della Metropolitana di Napoli. E’ accaduto ieri pomeriggio intorno alle 16 alla stazione “Quattro giornate”. Secondo una prima ricostruzione dell’ ANM l’ uomo si sarebbe gettato sui binari poco prima dell’ arrivo del treno,. Il macchinista, che è in stato choc, ha frenato rallentando notevolmente l’ impatto. L’ uomo è stato estratto dai binari dai Vigili del Fuoco , ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove poi è deceduto. Aveva 38 anni. Di certo, il macchinista era riuscito a frenare in tempo evitando di travolgerlo con violenza, ma il giovane era rimasto bloccato nell’intercapedine tra binario e treno. La salma verrà posta sotto sequestro. C’è da stabilire se si è effettivamente trattato di suicidio o se la morte possa eventualmente essere ritenuta dagli inquirenti conseguenza di reato.

Per quanto riguarda il servizio metropolitano, La MetroL1 ha ripreso a circolare dalle 18 sulla tratta parziale Piscinola-Vanvitelli. Nella giornata di oggi era già prevista una chiusura anticipata per interventi di manutenzione straordinaria, con ultima corsa da Piscinola alle 20.28 e da Garibaldi alle 20.54.