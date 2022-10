Istituita la ‘giornata del caffè napoletano’, perché è stata scelta la data del 10 dicembre

E’ stata istituita, dal Comune di Napoli, la “Giornata del Caffè Napoletano”. Ad accogliere la richiesta sono stati i consiglieri Flavia Sorrentino, Gennaro Demetrio Papais e Fiorella Saggese su proposta del Gran Caffè Gambrinus (che a tal proposito ha pubblicato anche un comunicato su Fb). E’ nata così quella che ufficialmente si chiama Giornata cittadina della cultura del Caffè Napoletano e cadrà il 10 dicembre.

NAPOLI, LA GIORNATA DEL CAFFE’ CADRA’ IL 10 DICEMBRE

Ma perché far cadere la giornata del caffè napoletano proprio il 10 dicembre? Questa giornata coincide già con la giornata del caffè sospeso e con la giornata internazionale dei diritti umani. Il nome completo della giornata sarà “Giornata cittadina della cultura del caffè napoletano” e avrà l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura del caffè napoletano, le sue usanze e le sue storie oltre a tutelare l’identità culturale della città di Napoli.

LE PAROLE DELLA CONSIGLIERA SORRENTINO

“Sono molto orgogliosa del risultato raggiunto in Consiglio Comunale – ha commentato la consigliera Flavia Sorrentino – Il parlamento cittadino ha approvato, all’unanimità, l’ordine del giorno per istituire la “Giornata cittadina della cultura del caffè napoletano” che si celebrerà il 10 dicembre di ogni anno, in concomitanza con le giornate internazionali del caffè sospeso e dei diritti umani. Una ricorrenza fortemente sostenuta delle eccellenze del comparto caffeicolo che da sempre sostengo istituzionalmente e che considero uno dei settori strategici su cui puntare per il rafforzamento economico e commerciale della nostra città situata al centro del Mediterraneo”.

CELEBRATO DAI PIU’ GRANDI ARTISTI NAPOLETANI E NON

“Grandi artisti come Modugno, Pino Daniele e De André hanno decantato il nostro caffè – prosegue poi la consigliera Sorrentino -. Questa è una giornata significativa, che vuole omaggiare la nostra inimitabile storia, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura del caffè napoletano, le sue usanze e le sue storie oltre a tutelare l’identità culturale della città di Napoli. Grazie ai colleghi consiglieri per aver condiviso con me questa iniziativa. Un ringraziamento speciale a Massimiliano Rosati e a Michele Sergio del Gran Caffè Gambrinus, straordinari promotori di una ricorrenza importante per tutti i cittadini napoletani”.