Italia agli spareggi per i Mondiali, i possibili avversari degli azzurri

Sorteggio playoff Mondiali: l’Italia di Gattuso attende l’avversaria. Quattro le possibili rivali in semifinale

La Nazionale di Gennaro Gattuso chiude il girone al secondo posto e, ancora una volta, per qualificarsi ai Mondiali 2026 dovrà passare attraverso il labirinto dei playoff. Una strada già percorsa e spesso dolorosa, che rimette l’Italia di fronte a un bivio decisivo.

Il sorteggio dei playoff Mondiali è ormai imminente: nelle prossime ore arriverà il verdetto ufficiale su avversaria, data e sede della semifinale.

Le possibili avversarie dell’Italia in semifinale

Il quadro è già definito. L’Italia potrà incrociare una tra:

  • Svezia
  • Romania
  • Irlanda del Nord
  • Galles o Macedonia del Nord, che si affronteranno domani

Sono queste le quattro possibili rivali nella semifinale playoff che vale l’accesso alla finale. Le nazionali più insidiose come Turchia, Polonia e Ucraina non potranno essere pescate in finale per via dei criteri del ranking nel percorso scelto dall’Italia.

Dove si giocherà la semifinale playoff

La semifinale si disputerà in casa, a Bergamo, il 26 marzo 2026. Una sola partita secca: chi vince va alla finale, chi perde dice addio ai Mondali.

Le possibili avversarie dell’Italia in finale

In caso di vittoria, l’Italia affronterà una tra:

  • Kosovo
  • Albania
  • Repubblica Ceca
  • Irlanda

A queste potrebbero aggiungersi anche Slovacchia, Bosnia o Scozia, in base ai risultati dell’ultima tornata.

Sorteggio: data, orario e dove seguirlo

Il sorteggio dei playoff Mondiali è fissato per giovedì 20 novembre, a Zurigo, con inizio alle 13. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24.

Per l’Italia è un altro passaggio ad alta tensione. Dopo due edizioni mancate, la paura della beffa è concreta. Ma tutto, ancora una volta, passerà dal sorteggio.

 

 

