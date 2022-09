Italia Viva e Azione contro il Reddito di Cittadinanza: “Va trasformato in incentivi alle imprese”

“C’è bisogno che il reddito di cittadinanza venga trasformato in incentivi alle imprese che assumono”. Lo ha detto il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, questa mattina in una delle tappe del tour elettorale a Portici (Napoli). “Qui al mercato ci sono imprenditori che dicono ‘non riusciamo a trovare ragazzi che vengano a lavorare con noi e quando gli offriamo 1.200 euro al mese, non riusciamo a trovarli’. Ecco, abbiamo bisogno di trasformare il reddito di cittadinanza in uno strumento che invogli le assunzioni. Un ragazzo di 25 anni ha il diritto a un lavoro ma anche il dovere di svolgere un lavoro”.

“Oggi vogliono tutti abolire o modificare il reddito di cittadinanza, perché non funziona”. Lo afferma il leader di Italia viva Matteo Renzi un video su Tiktok.

“Qual è l’alternativa? Il jobs act, 1 milione 300 mila posti di lavoro, industria 4.0, gli interventi a favore di chi assume, l’Ace, e l’Irap costo del lavoro. Tutte misure concrete. Però – aggiunge l’ex premier – quando andate a votare, se pensate al reddito di cittadinanza, ricordatevi che la destra ha Salvini, che ha votato il reddito, che la sinistra ha Di Maio, che voluto il reddito, e poi ci sono i 5 Stelle con Conte, padre del reddito. E poi ci siamo noi con Calenda, gli unici ad avere un’idea diversa, un’idea di un’Italia sul serio”.

Calenda contro il reddito di cittadinanza: “Pagato con tasse di infermieri che guadagnano 1450 euro, etico toglierlo a chi rifiuta la prima offerta”

“Un infermiere che lavora 10 ore al giorno, preparato, che ha a che fare con la malattia e la morte, guadagna in Italia 1.450 euro al mese. Per questo consideriamo immorale che chi può lavorare riceva il reddito di cittadinanza pagato anche con le tasse di quell’infermiere”. Così Carlo Calenda, presentando i candidati a Venezia, ha parlato della misura di sostegno al reddito. “Se rifiuti un’offerta di lavoro il reddito lo perdi, perché è un principio giusto, morale ed etico – ha aggiunto – Nessuno sta dicendo che devi lasciare per strada qualcuno, ci mancherebbe”.