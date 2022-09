Traffico e mobilità in tempo reale a Napoli: al via il servizio ‘Luceverde’

Informazioni in tempo reale sulla mobilità a Napoli, attraverso un sito web, una app, un numero verde oltre che attraverso i notiziari e i bollettini diffusi sulle emittenti locali. E’ il servizio Luceverde, operativo a Napoli, realizzato dall’Aci in sinergia con l’amministrazione comunale. La polizia municipale avrà il compito di inserire i dati nel sistema; le informazioni verranno poi elaborate dal personale specializzato di Aci Infomobility e andranno ad alimentare tutti i media e i canali verso i cittadini, a partire da una mappa della città disponibile sul web.

”È un’occasione importante che garantirà servizi di informazione a tutti i cittadini-utenti – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – Questo lavoro sarà fatto con la polizia municipale per cominciare a costruire una città più intelligente che sia in grado, tramite proprio le informazioni, di garantire una migliore qualità della vita”.

Il sistema aggiornerà su lavori in corso, situazione del trasporto pubblico locale e dei parcheggi, chiusure delle strade. Informazioni inserite in notiziari che poi vengono diffusi alle emittenti locali che le trasmettono, tramite radio e web, e tramite il sito di Luceverde. E’ inoltre disponibile l’App Luceverde per smartphone e tablet, insieme al numero verde 800.18.34.34. “Le informazioni fornite da Luceverde in tempo reale – ha sottolineato l’assessore con delega alla polizia municipale, Antonio De Iesu – faranno risparmiare tempo agli utenti, faranno consumare meno carburante, inquinare meno l’aria e contribuiranno a rendere la vita dei cittadini un po’ più facile”. Alla presentazione del progetto hanno partecipato anche Angelo Sticchi Damiani, presidente nazionale Aci, e Antonio Coppola, presidente Aci Napoli. Il servizio Luceverde è offerto da Aci alla cittadinanza gratuitamente e rientra nel protocollo sottoscritto con il Comune per la mobilità. (