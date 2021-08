Dramma in provincia di Caserta, Ivan muore a 34 anni dopo l'incidente sul posto di lavoro

Ivan Salvatore non ce l’ha fatta. L’uomo, operaio di 34 anni di Santa Maria a Vico, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro lo scorso 10 agosto in una fabbrica di Marcianise. Questa mattina, purtroppo, ha accusato un arresto cardiaco che ha drasticamente aggravato le sue condizioni. I medici hanno tentato di rianimarlo ma, purtroppo, non c’è stato niente da fare per il 34enne. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

Ivan era molto conosciuto per il suo spiccato umore ed il suo buonismo, oltre al fatto di aver fatto – per diverso tempo – l’animatore in diversi villaggi. A 34 anni lascia i genitori, i fratelli e la fidanzata Carmela.