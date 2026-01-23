Josi Gerardo Della Ragione ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli

PUBBLICITÀ

InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco di Bacoli (dal 2015 al 2017, poi dal 2019 a oggi) con la lista civica “Free Bacoli”, un progetto nato da un gruppo di giovani per l’attivismo sociale e l’informazione locale, con una forte impronta digitale. Il suo curriculum evidenzia esperienze amministrative, leadership comunitaria, e un forte legame con il territorio flegreo e le tematiche culturali/ambientali, con una carriera che spazia dalla politica locale alla gestione di progetti

PUBBLICITÀ