Kiss Kiss Napoli, duro comunicato contro Adl: “Comportamento inaccettabile ed irriguardoso”

Kiss Kiss Napoli non sarà più la radio ufficiale del Napoli, lo ha comunicato la stessa emittente con un duro comunicato dopo le esternazioni della settimana scorsa di De Laurentiis verso il direttore Valter De Maggio durante la presentazione delle nuove maglie: “Stigmatizziamo il contegno inaccettabile ed irriguardoso assunto nei nostri confronti. Ritenuto che tali condotte da parte del signor De Laurentiis sono, purtroppo, reiterate da anni e tristemente note, siamo obbligati, a tutela della nostra storia e della nostra dignità imprenditoriale, a prendere definitivamente le distanze da lui, non desiderando in alcun modo replicare alle sterili esternazioni rese”.

“Pertanto, alla luce di tutto quanto sovraesposto, pur con estremo rammarico, esternazioni rese. Pertanto, alla luce di tutto quanto sovraesposto, pur con estremo rammarico, comunichiamo che Radio Kiss Kiss Napoli non intende rinnovare il contratto per il titolo di radio ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli SpA, ma che, dati i nostri natali, i nostri cuori napoletani da sempre sintonizzati con la città, continueranno a battere forte per i tifosi e per la squadra. Forza Napoli”. Ha concluso la nota dell’emittente partenopea.

“Presidente, visto che è arrivato lo scudetto, ha una vision sui prossimi percorsi? Dove ci porterà?”, questa la domanda di Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli a cui ha risposto Aurelio De Laurentiis: “Ma per noi i traguardi sono quelli delle maglie. E allora siccome siamo partiti da due, puntiamo a farne anche 20 invece di 14 magari puntando sui tanti successi che dovessimo seminare per strada e che comporteranno la creazione di una nuova maglia celebrativa. Chi era Radio Kiss Kiss che ha fatto questa domanda stupidina? Vabbè, è più forte di lui, non può farne a meno”.

“Grazie presidente, carino come sempre, come suo solito”, ha risposto De Maggio che poi ha chiesto a Valentina De Laurentiis novità sulla terza maglia. Questa la risposta della figlia del patron: “Sveleremo la terza ad inizio campionato”. Poi ancora De Laurentiis: “Garcia è al centro del villaggio, lo supporterà con tutto il tempo che ho e la mia disponibilità fermo restando il rispetto del bilancio. Garcia è una scelta felice, tutte le volte che ci parlo mi dico hai scelto l’uomo giusto”.