Miglior panettoni d’Italia, la classifica 2022 premia i pasticcieri di Napoli e Salerno

La sesta edizione di “Mastro Panettone” si è conclusa con il trionfo della Campania. La finale si è tenuta lo scorso 8 novembre presso l’hotel Parco dei Principi a Bari alla presenza dei partecipanti in gara.

A definire la classifica, attraverso gli assaggi alla cieca, è stata la commissione tecnica, composta da professionisti di settore: Giambattista Montanari (presidente di giuria), Eustachio Sapone, Francesco Borioli, Giuseppe Mancini, Antonio Daloise e Matteo Dolcemascolo.

MASTRO PANETTONE 2022, IL TRIONFO DELLA CAMPANIA

Ad aggiudicarsi il premio di miglior panettone artigianale e miglior pandoro artigianale 2022 sono stati, rispettivamente, Fiorenzo Ascolese del Panificio Ascolese di San Valentino Torio (Salerno) e Marco Infante di Casa Infante a Napoli. Al secondo posto come miglior panettone artigianale, quello di Michele Pirro del Cafè Noir di San Marco in Lamis (Fg). Al terzo, quello di Massimiliano Maiorano de La Forneria di Napoli. In quanto al pandoro artigianale, invece, al secondo posto quello di Daniele Milo di Le Sfoglie d’Oro di Salerno, mentre al terzo posto Matteo Tavarini di Free Pastry di Luni (Sp).

LA CLASSIFICA DEL MIGLIOR PANETTONE AL CIOCCOLATO CREATIVO

Nella categoria “Miglior panettone artigianale al cioccolato creativo” ha trionfato Michele Pirro del Cafè Noir di San Marco in Lamis (Fg). Al secondo posto, quello di Alessandro Saccomando e Pasquale Iannelli di Casa Mastroianni di Lamezia Terme (Cz) e da quello di Samuele Segala del Panificio Pasticceria Segala di Fumane (Vr).