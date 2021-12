Tutti pazzi per il panettone al gusto di polacca, la specialità del bar Empire di Aversa è la grande novità del Natale 2021

Non c’è Natale che si rispetti senza mangiare i classici dolci delle festività. E quando la tradizione si incastra con il sapore del territorio il risultato non può non essere super. Ne è un esempio il panettone al gusto di polacca creato dal rinomato bar pasticceria Empire di Aversa. Il panettone artigianale, creato in onore della città di Aversa, contiene all’interno buonissime amarene semicandite ed una gustosissima crema alla vaniglia. Una doppia lievitazione naturale ne garantisce la leggerezza, gli ingredienti scelti e selezionati con cura ne favorisce la bontà. Tutto il resto lo fanno l’amore per il lavoro e la passione per soddisfare e sorprendere i clienti.

Il bar bar pasticceria Empire di Aversa ormai una realtà affermata ad Aversa. I suoi prodotti sono famosi e ricercati. A renderli famosi è stata l’invenzione del polababà, loro marchio di fabbrica, un dolce che contraddistingue il locale allietando i palati dei golosi e amanti della polacca e del babà. Oltre alla versione classica c’è anche quella al cioccolato.

Il polababà è un’esclusiva del lounge bar pasticceria Empire che si trova in viale Kennedy 65 ad Aversa che ha brevettato sia il marchio che la ricetta. Impasto brioche con crema ed amarena più il babà, il polababà è ideale per darsi la carica a prima colazione, ma anche per uno spuntino dolce nel corso della giornata. Che dire, ci vediamo in viale Kennedy 65 ad Aversa per una colazione davvero speciale…