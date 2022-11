Beni confiscati alla camorra, la Regione stanzia oltre 1 milione di euro per i Comuni

Beni confiscati alla camorra, contributo da 200mila euro per i progetti dei Comuni. Anche quest’anno, la Regione Campania, con un investimento di un milione e mezzo di euro, finanzia gli interventi promossi dai comuni e destinati a trasformare i patrimoni sottratti alla camorra in risorse per le comunità e i territori.

Dunque è stato approvato, con decreto dirigenziale n. 59 del 03/11/2022 della UOD 06 “Sicurezza e Legalità” – Ufficio per il Federalismo e dei Servizi Territoriali e della Sicurezza Integrata, l’Avviso Pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo dei beni confiscati – programma 2022 a valere sulle risorse della Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7.

L’INIZIATIVA DESTINATI AI COMUNI

Potranno presentare istanza di partecipazione i Comuni della Regione Campania, in forma singola o consortile, per interventi finalizzati al recupero e alla rifunzionalizzazione del patrimonio confiscato trasferito al proprio patrimonio indisponibile, da destinare ad attività istituzionali/sociali/produttive. Il contributo massimo per ciascuna proposta progettuale è di 200mila euro.

Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del 28 febbraio 2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] Per informazioni e/o chiarimenti è possibile inviare quesiti fino al 23 febbraio 2023 tramite posta elettronica all’indirizzo PEC [email protected]ampania.it