La denuncia di un papà napoletano: “Mio figlio di 7 anni rapito dalla madre”

PUBBLICITÀ

“Aiutatemi a trovare mio figlio, sono disperato”: è l’appello lanciato da un 44enne napoletano, papà di un bimbo di 7 anni di cui non si hanno più notizie dal 3 settembre, secondo lui nascosto dalla sua ex moglie, una 32enne modella senegalese nei confronti della quale l’uomo ha presentato una denuncia a Milano.

Alla separazione ha fatto seguito una querelle giudiziaria tra i due conclusa con una sentenza del tribunale di Napoli che ha collocato il bimbo presso il padre, riconoscendo contestualmente alla madre tempi limitati di visita. Ma, lo scorso agosto, la madre, in violazione delle disposizioni dei giudici, ha portato il bambino a Milano e a partire da qualche giorno dopo si perdono le tracce del piccolo.

PUBBLICITÀ

Il padre da allora non ha più notizie del figlio che non è tornato a Napoli neanche per il primo giorno di scuola. A Milano, oltre alla mamma, vivono anche la nonna e lo zio materno del bambino: tutti sono stati ascoltati dagli inquirenti in questura ma nessuno ha fornito informazioni utili e il pm di turno ha disposto per loro una denuncia a piede libero.

Il padre, assistito dagli avvocati Angelo Pisani e Carlo Bianco, ha avviato delle indagini difensive e attraverso immagini raccolte da alcune telecamere è riuscito a scoprire che il piccolo si è allontanato dall’alloggio materno in compagnia di un uomo al momento non identificato.

“Vi prego – dice il padre del bimbo attraverso i suoi legali – aiutatemi a riportare mio figlio a casa sano e salvo. Ha solo 7 anni, ha bisogno di stabilità e certezze, è appena iniziata la scuola, anche i suoi amici lo aspettano. Chiunque avesse informazioni o lo avesse visto contatti subito i miei avvocati”.

FOTO DI REPERTORIO