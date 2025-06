La famiglia Poggi dice basta: “Rispettate la memoria di Chiara”

PUBBLICITÀ

La famiglia di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto di 18 anni fa nella sua abitazione di Garlasco, rompe il silenzio e denuncia una campagna diffamatoria in corso da settimane, che coinvolge media e social network. A renderlo noto sono gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Poggi.

«La famiglia è da settimane vittima di una assillante campagna diffamatoria da parte di organi di informazione e social, che non sta purtroppo risparmiando nemmeno la amata Chiara», si legge nella nota diffusa oggi dagli avvocati.

PUBBLICITÀ

Nel mirino in particolare la trasmissione televisiva Le Iene, che nella puntata andata in onda ieri sera avrebbe ipotizzato una presunta relazione sentimentale tra Chiara e un “uomo adulto”, facendo riferimento a dichiarazioni rilasciate in passato da una persona ormai deceduta. «Dichiarazioni – precisano i legali – già all’epoca ritenute del tutto false».

Tizzoni e Compagna denunciano inoltre un clima di crescente confusione informativa, alimentato da notizie vere o presunte riguardanti le indagini, sovrapposte a ricostruzioni “romanzesche” diffuse da soggetti di vario genere. «Tutto ciò – si legge – ha determinato l’incontrollabile diffusione di ogni genere di insinuazioni, in totale dispregio della realtà dei fatti e del rispetto dovuto ad ogni singola persona a qualsiasi titolo coinvolta nelle vicende in questione».

La famiglia Poggi, tramite i suoi legali, auspica l’intervento delle autorità competenti per porre fine a quella che definisce una «reiterata condotta illecita» e annuncia iniziative legali per tutelare «la dignità e l’onore» di Chiara.

PUBBLICITÀ