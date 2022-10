La Juve tenta lo scippo al Napoli, ‘La Repubblica’: “Avviati i contatti con Giuntoli”

Da Zoff e Ferrara a Quagliarella e Higuain, sono tantissimi i calciatori che nel corso degli anni sono passati dall’indossare la maglia azzurra a quella bianconera. E, stando a quanto riferisce La Repubblica, i “tradimenti” potrebbero non limitarsi al rettangolo di gioco. In casa Juve è ormai in atto una vera e propria rivoluzione, anche dirigenziale. Diverse le figure di spicco (come Marotta e Paratici) che nelle ultime stagioni hanno lasciato la loro scrivania della Continassa a Torino.

“I bianconeri – si legge sul sito del quotidiano – vorrebbero inserire nel proprio organico una figura che possa fare da tramite tra l’attuale ds Federico Cherubini e la proprietà. L’obiettivo numero uno è Cristiano Giuntoli del Napoli. Il direttore sportivo dei partenopei ha il contratto in scadenza nel 2024 e da tempo il rapporto con De Laurentiis si è raffreddato. Quella bianconera per Giuntoli sarebbe un’avventura intrigante, ma il presidente del Napoli non libererà tanto facilmente il suo dirigente. In ogni caso, alcuni contatti esplorativi tra la Juventus e Giuntoli sono già avvenuti nei giorni scorsi“.