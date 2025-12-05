La mossa di Spalletti: la Juventus partirà per Napoli solo poche ore prima della partita

PUBBLICITÀ

Napoli–Juve, in programma domenica 7 dicembre, non sarà una gara come le altre per Luciano Spalletti. L’allenatore bianconero torna per la prima volta al Maradona da avversario dopo lo storico scudetto conquistato nel 2023 con il Napoli. L’accoglienza dei tifosi azzurri è un’incognita: c’è chi è pronto a tributargli un applauso per quanto fatto in passato e chi, invece, non gli perdonerà il passaggio ai rivali di sempre, accompagnandone il ritorno con una sonora contestazione.

La Juve a Napoli solo domenica

Il calcio d’inizio del match è fissato per le 20.45 con i bianconeri che hanno scelto di raggiungere il capoluogo campano direttamente nella giornata di domenica, soltanto poche ore prima del fischio. Una scelta che punta soprattutto a limitare al minimo gli spostamenti della squadra oltre ad evitare eventuali pressioni ambientali essendo un match di grande importanza, in linea con quanto già adottato da diversi club europei nelle trasferte più delicate.

