La ribalta il Napoli: super Hojlund e Spinazzola

Dopo la prima frazione di gara terminata col Genoa in vantaggio, gli uomini di Conte hanno saputo ribaltarla.

I subentrati

La vera chiave per svoltare una serata che sembrava sfortunatissima sono stati due cambi fondamentali.

Gli ingressi di Spinazzola e De Bruyne su tutti hanno cambiato drasticamente le sorti della gara. Un primo tempo bloccato senza essere mai pericolosi e impensierire concretamente la difesa genoana. Il tutto risolto dagli spunti di Leonardo Spinazzola, l’esterno si trova in un grande periodo di forma e lo sta dimostrando partita dopo partita.

Hojlund ancora in gol. Il solito KDB entra e delizia (come al solito) il pubblico.

Le pagelle

Milinkovic-Savic 6,5: Impensierito poco, nessuna colpa sul gol del vantaggio di Ekhator. Tanti lanci precisi che diventano un’arma in più per l’offensiva azzurra, da lui iniziata l’azione per il gol del pareggio

Di Lorenzo 6: tanto impegno ma qualche indecisione, primo tempo dispendioso venendo spesso dentro al campo

Beukema 6: anticipato sul cross di Norton-Cuffy che buca la difesa del Napoli, gara buona ma non quanto quella del suo compagno di reparto

Juan Jesus 7: partita da top player, tanti lanci in avanti precisi e attentissimo in difesa. Sicuro negli anticipi e leader della difesa

Olivera 5: bruciato in velocità da Norton-Cuffy che mette in mezzo l’assist per l’1-0 genoano. Spesso in ritardo e mai veramente in partita, sostituito al 50′ in favore di Spinazzola

Anguissa 7: alcuni spezzoni in cui sembrava mentalmente fuori dalla gara, poi il goal che lo sblocca. Strapotere fisico come al solito e tanta corsa, rischia la doppietta sull’azione del gol di Hojlund

Lobotka 6: primi 40 minuti buoni, grande gestione ma un Napoli che faticava. Il fastidio nella zona dell’inguine lo ha condannato a fare spazio a Gilmour prima ancora della fine del primo tempo

McTominay 5,5: il fratellastro dell’MVP della scorsa Serie A. Fuori dalla gara e poco incisivo.

Neres 5,5: qualche spunto interessante nella prima parte di gara, poi tanti errori tecnici e di valutazione. Ammonito per un fallo di frustrazione e sostituito al minuto 82

Hojlund 7,5: il danese ha realizzato una prestazione da incontenibile. Fa ammonire Marcandalli prima e Otoa poi, nessuno lo regge fisicamente. Realizza da vero rapace la rete del 2-1

Politano 5,5: tanto impegno ma poca concretezza. Anche lui sente tirare e da forfait al minuto 50, al suo posto Kevin De Bruyne

Gilmour 6: entra a sostiuire Lobotka al 42′ e sa quello che fa, buona gestione e verticalità

Spinazzola 7: il suo ingresso cambia faccia al Napoli, 1 contro 1 vinti e tanta qualità. Cross giusti e scelte impeccabili.

De Bruyne 7: la sua magia era quello che mancava al Napoli del primo tempo. Rischia un assist straordinario per Hojlund tolto solamente da una sua posizione irregolare.

Gutierrez 6: entra al posto di Neres ad otto minuti dal termine.

Lucca 6: Entra al minuto 82 e si impegna sui pochi palloni arrivati. Forse poteva scaricare dietro su McTominay invece di calciare in porta.