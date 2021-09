Un uomo di 35 anni, Angelo Marino, è morto a Cesa, in seguito ad una violenta lite avvenuta nella tarda serata di ieri all’esterno di un bar. Dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri, sembra che il 35enne, residente a Casandrino, uscito di carcere da qualche giorno, abbia litigato a suon di calci e pugni con altre persone; è poi caduto a terra e poco dopo è deceduto.

Nella notte un uomo di origine marocchina si è andato a costituire ai carabinieri ed è stato sottoposto a fermo per omicidio preterintenzionale su ordine della Procura di Napoli Nord. Sarà l’autopsia a stabilire se la vittima sia deceduta per i colpi presi o in seguito ad un malore comunque connesso alla lite.

Omicidio a Cesa, ucciso 36enne di Casandrino: arrestato l’aggressore di Angelo Marino

Secondo una prima ricostruzione avrebbe picchiato e insultato il passante che, reagendo, l’ha brutalmente aggredito. Al momento della lite il bar aveva già calato le serrande ed era, dunque, chiuso. Marino sarebbe rimasto a terra per circa 20 minuti, ma all’arrivo dell’ambulanza era già troppo tardi. I soccorsi dei sanitari del 118 si sono rivelati inutili. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Angelo Marino è nato a Capua ma risiedeva a Casandrino. Pare che si trovasse a Cesa ospitato dal padre. Più volte – si legge – era stato segnalato alle forze dell’ordine e allontanato dai parenti.