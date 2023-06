Ladri a casa di Piotr Zielinski a Varcaturo, banditi via con oggetti e l’auto

PUBBLICITÀ

I carabinieri sono intervenuti poche ore fa in via Ripuaria per un furto consumato nell’abitazione attualmente in uso al giocatore del Napoli, Piotr Zielinski

In corso di accertamento l’entità degli oggetti portati via. Il giocatore non era in casa al momento del fatto.

Portata via e poi ritrovata l’auto che il polacco aveva parcheggiato davanti all’abitazione.

Indagini in corso per chiarire dinamica e inventariare la refurtiva.

Zielinski: “Rapine a Napoli? Non bisogna avere paura di camminare in città”

"Al Napoli mi sono sentito subito a casa, anche perché ho incontrato vecchi amici che giocavano assieme a me quando ero all'Udinese e all'Empoli". Poi, Zielinski parla dei furti in città, che hanno visto coinvolti alcuni giocatori del Napoli nel corso di questi anni: "Non mi è ancora successo. Non si deve avere paura di camminare in città, bisogna godersi la vita e non nascondersi in un appartamento. Con Milik sono stato spesso in ristoranti napoletani. Quando ci riconoscono, non ci fanno pagare!".