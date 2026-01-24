Ladri d’auto fuori al Liceo Vittorini, rubata la minicar in pochi secondi

PUBBLICITÀ

Un furto d’auto avvenuto nei pressi del Liceo Vittorini, in via Pietro Castellino, finisce all’attenzione del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato il video dell’episodio sui suoi canali social dopo aver ricevuto una segnalazione diretta dai cittadini. A contattarlo sono stati alcuni genitori degli studenti, ormai esasperati dalla situazione di insicurezza che si registra quotidianamente nella zona: “I genitori della classe di mia figlia Bianca mi chiedono di condividerti questo video di un furto d’auto presso il Liceo Vittorini sopra via Pietro Castellino. Sono esasperati”.

Il video, che documenta chiaramente le fasi del furto, ha immediatamente suscitato reazioni e commenti, con numerosi cittadini che denunciano episodi simili e chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nelle fasce orarie di ingresso e uscita da scuola. I genitori chiedono ora interventi concreti e immediati, affinché episodi del genere non diventino la normalità davanti a un istituto scolastico.

