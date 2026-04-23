Ladri scatenati al lido Mappatella, rubano lo zaino alla turista e aggrediscono i poliziotti

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Nel pomeriggio di martedì 21 aprile, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti, di cui un 42enne di origini marocchine e un 22enne di origini tunisine, entrambi con precedenti di polizia, per rapina impropria, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi della rotonda Diaz, hanno udito le urla di una donna. In quei frangenti, la stessa, indicando due soggetti poco distanti, ha raccontato che gli stessi si erano impossessati del suo zaino mentre si trovava sulla spiaggia del lido denominato “Mappatella”.

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I due, alla vista dei poliziotti, hanno prelevato qualcosa dallo zaino per poi gettarlo a terra, dandosi alla fuga. Tuttavia, sono stati raggiunti e bloccati poco distante dagli operatori non senza difficoltà e dopo una colluttazione. Durante le fasi del controllo, i prevenuti sono stati trovati in possesso di un passaporto, di 241 dollari e di una macchina fotografica.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.

Il commento del deputato Borrelli

L’episodio è stato commentato dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, da anni in prima linea per la tutela dei lidi pubblici della città: “Esprimiamo il nostro plauso alle forze dell’ordine per questo intervento tempestivo. È la conferma che il monitoraggio costante delle nostre spiagge è fondamentale per garantire che la libertà dei cittadini non venga calpestata dai malintenzionati. Proprio per questo presidiamo costantemente le spiagge pubbliche napoletane, a partire da Mappatella che, grazie anche alle nostre storiche battaglie, è diventata un fiore all’occhiello del lungomare e un simbolo di riscatto per la città”.

“Mappatella Beach non è più il luogo del degrado di un tempo, ma uno spazio restituito alla dignità dei napoletani e dei turisti. Tuttavia, non possiamo abbassare la guardia: il diritto di tutti a godere gratuitamente del nostro mare deve andare di pari passo con il diritto alla sicurezza. Non permetteremo che i lidi pubblici tornino a essere terra di conquista per delinquenti e rapinatori. Continueremo a batterci affinché ogni metro di costa pubblica sia sicuro, pulito e accessibile a tutti, nessuno escluso. Per questo chiediamo che le spiagge libere, come il Mappatella, vengano presidiate costantemente dalle forze dell’ordine”, ha proseguito poi.