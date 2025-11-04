L’Afragolese si gode Francesco Gioielli, il “canterano” del Napoli incanta in Serie D con la maglia rossoblù

PUBBLICITÀ

L’Afragolese si gode Francesco Gioielli. Classe 2004, centrocampista di quantità e qualità, Gioielli sta vivendo un momento d’oro con la maglia rossoblù.

Dotato di grande dinamismo e fiuto del gol, il giovane talento è attualmente capocannoniere del girone H di Serie D con 6 reti all’attivo.

Cresciuto nel vivaio del Napoli, dove ha completato tutta la trafila fino a collezionare anche presenze in prima squadra, Gioielli si sta affermando come uno dei prospetti più interessanti del panorama dilettantistico italiano.

Reduce da una stagione positiva con la Puteolana in Serie D, Gioielli ha già mostrato segnali chiari di maturità e qualità. Dotato di visione di gioco, dinamismo e pulizia tecnica, il giovane regista ha saputo imporsi con continuità in un campionato complesso e competitivo.

Ma il percorso del centrocampista campano non si ferma qui. Già due stagioni fa, Walter Mazzarri lo aveva aggregato stabilmente alla prima squadra del Napoli in Serie A, consentendogli di respirare l’aria del grande calcio. Un’esperienza che ha segnato una tappa fondamentale nel suo processo di crescita, arricchito ulteriormente dalle due convocazioni ricevute da Antonio Conte nelle fasi iniziali del nuovo ciclo tecnico partenopeo.

E’ soprannominato “l’Architetto” per la sua capacità di impostare e dettare i ritmi del gioco con eleganza e intelligenza.