PUBBLICITÀ
HomeSportL'Afragolese si gode Francesco Gioielli, il "canterano" del Napoli incanta in Serie...
Sport

L’Afragolese si gode Francesco Gioielli, il “canterano” del Napoli incanta in Serie D con la maglia rossoblù

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
L'Afragolese si gode Francesco Gioielli, il
L'Afragolese si gode Francesco Gioielli, il "canterano" del Napoli incanta in Serie D con la maglia rossoblù
PUBBLICITÀ

L’Afragolese si gode Francesco Gioielli. Classe 2004, centrocampista di quantità e qualità, Gioielli sta vivendo un momento d’oro con la maglia rossoblù.

Dotato di grande dinamismo e fiuto del gol, il giovane talento è attualmente capocannoniere del girone H di Serie D con 6 reti all’attivo.

PUBBLICITÀ

L’Afragolese si gode Francesco Gioielli, il “canterano” del Napoli incanta in Serie D con la maglia rossoblù

Cresciuto nel vivaio del Napoli, dove ha completato tutta la trafila fino a collezionare anche presenze in prima squadra, Gioielli si sta affermando come uno dei prospetti più interessanti del panorama dilettantistico italiano.

Reduce da una stagione positiva con la Puteolana in Serie D, Gioielli ha già mostrato segnali chiari di maturità e qualità. Dotato di visione di gioco, dinamismo e pulizia tecnica, il giovane regista ha saputo imporsi con continuità in un campionato complesso e competitivo.

Ma il percorso del centrocampista campano non si ferma qui. Già due stagioni fa, Walter Mazzarri lo aveva aggregato stabilmente alla prima squadra del Napoli in Serie A, consentendogli di respirare l’aria del grande calcio. Un’esperienza che ha segnato una tappa fondamentale nel suo processo di crescita, arricchito ulteriormente dalle due convocazioni ricevute da Antonio Conte nelle fasi iniziali del nuovo ciclo tecnico partenopeo.

E’ soprannominato “l’Architetto” per la sua capacità di impostare e dettare i ritmi del gioco con eleganza e intelligenza.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati