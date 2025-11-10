PUBBLICITÀ
L’allarme di Ottavio Bianchi sulla crisi del Napoli: “C’è qualcosa che non va”

Nicola Avolio
L'allarme di Ottavio Bianchi sulla crisi del Napoli: "Evidentemente c'è qualcosa che non va"
Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto del Napoli, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, ha commentato lo sfogo di Antonio Conte nel post-partita della sconfitta ricevuta a Bologna.

«Non si riesce davvero a capire uno sfogo del genere, di un allenatore così importante. Certamente la prestazione non è stata buona, ma in questo periodo tutte le squadre sono abbastanza in difficoltà». Eccetto per la Roma: «Non è partita per fare campionato di testa, eppure è lì».

Alla domanda sul motivo per cui Conte si affidi a un gruppo ristretto di giocatori e sull’ipotesi che ciò avvenga per la poca fiducia nel resto della rosa, Bianchi risponde: «In questo momento pensa che gli eventuali sostituti non siano all’altezza. È difficile che un allenatore di grande esperienza e valore come Conte non sappia utilizzare la panchina, evidentemente c’è qualcosa che non va».

“È un campionato all’insegna dell’equilibrio, ma non di grande livello”, continua Bianchi che sulla Roma con la miglior difesa della Serie A aggiunge: «Di vecchi maestri ne ho avuti tanti e dicevano che la prima cosa è non prendere gol. Poi il golletto salta fuori. Alla lunga, però, puntare su un nucleo ristretto di giocatori può rappresentare un problema».

