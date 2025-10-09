Lang non ha convinto Conte, spunta una clamorosa ipotesi sul suo futuro

PUBBLICITÀ

Dopo le prime sei giornate di campionato, il Napoli è in testa alla classifica a quota 15 punti assieme alla sorprendente Roma di Gasperini. Per gli azzurri però è già tempo di riflessioni, e tra i tanti punti di domanda spicca sicuramente la questione relativa al minutaggio di Noa Lang.

Lang e il Napoli: un feeling non ancora sbocciato

L’esterno olandese, acquistato questa estate dalla società del patron De Laurentis è fin qui oggetto del mistero. Su di lui le aspettative sono alte, in rapporto anche ai 25 milioni spesi per prelevarlo dal PSV. Sin dal suo arrivo a Napoli, era tanto l’entusiasmo della piazza partenopea, che rivedeva in lui Dries Mertens, leggenda del club arrivato all’ombra del Vesuvio proprio come Lang dalle terre olandesi. Nel 4-3-3 che si prospettava ad inizio stagione, Lang sarebbe stato perfetto grazie alla sua classe, la sua capacità di saltare l’uomo e la sua duttilità su entrambe le fasce di gioco.

Con Conte non è ancora scattata la scintilla: il 4-1-4-1 adottato sin qui in stagione sta penalizzando l’olandese

L’esterno olandese, dopo i primi mesi a Napoli non si è ancora del tutto integrato nei meccanismo di Antonio Conte. Spesso e volentieri, il tecnico leccese ha preferito altre soluzioni, anche a gara in corso portando del malcontento nei confronti del calciatore in questione. Il tecnico Campione d’Italia ha anche più volte preferito un modulo diverso rispetto al 4-3-3 preventivato ad inizio anno che ha contribuito a penalizzare Lang. Per lui appena 4 presenze in stagione, ed un totale di soli 51 minuti di gioco.

Possibile addio a gennaio di Lang?

Dato lo scarso minutaggio, la poca fiducia concessagli da Conte e la voglia di giocare per conquistarsi un posto in Nazionale, Lang a gennaio potrebbe già lasciare gli azzurri. Lo spogliatoio partenopeo ha ben accolto l’olandese, ma tuttavia alcuni giornali olandesi spingono per questa clamorosa ipotesi. Un possibile ritorno di Lang al PSV, sarebbe assai gradito dai supporter olandesi, che nelle ultime ore stanno infiammando il web. Resterà da capire la volontà del calciatore azzurro, che sin qui non ha fatto trapelare nulla. L’infortunio di Politano che lo terrà lontano dal campo di gioco per almeno un mese, potrebbe essere un fattore di svolta per Lang, così da potersi ritagliare spazio e convincere a suon di prestazioni e gol, il tecnico a puntare su di lui.