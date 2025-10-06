Lang nota stonata nell’ambiente Napoli, Juan Jesus lo richiama dopo il gol al Genoa

PUBBLICITÀ

Non è passato inosservato il gesto da vero leader di Juan Jesus dopo la rete del 2-1 di Hojlund contro il Genoa.

La sfida con il Genoa

Napoli-Genoa è stata una partita tutt’altro che semplice. Gli uomini di Conte si trovavano sotto dopo il duplice fischio dell’arbitro. Nel secondo tempo entra un Napoli con più voglia, volendosi lasciare alle spalle la sconfitta di SanSiro contro il Milan.

Grazie ai cambi di mister Conte, gli azzurri riescono a ribaltare il risultato, chiudendo la sesta giornata di campionato con un 2-1 ai danni del Genoa di Vieira che si trova attualmente a soli 2 punti 19esimo.

Dopo la rete di Hojlund tutti i calciatori (panchina compresa) si lasciano andare ad un’esultanza folle, chi più e chi meno.

Il carattere di JJ

Tra i “meno” citati prima, si vede un Noa Lang quasi indifferente alla situazione. L’olandese è stato pescato dalle immagini in un momento particolare. L’ex PSV non sembrava avere voglia di esultare.

Subito richiamato da Juan Jesus che gli lancia un’occhiataccia e gli fa cenno di andare ad esultare con il resto della squadra. Il difensore ex Inter e Roma ha dato un segnale forte in chiave spogliatoio.

Intollerabile per JJ che un compagno di squadra non gioisca assieme e a tutti gli altri e, dopo il suo gesto, vede Lang arrivare ad esultare.

Lo spirito di gruppo è alla base di ogni squadra vincente. Un gioco di squadra ha bisogno di protagonisti che viaggiano tutti insieme, con la stessa mentalità.

Vero comunque che Noa Lang non sta vivendo la miglior esperienza a Napoli, o quantomeno diversa da quella che si aspettava.

Presentatosi come un calciatore che fa “alzare il tifoso dalla sedia”, non si è visto ancora nulla di tutto ciò. Condizionato soprattutto dal minutaggio che Conte gli sta offrendo. Dall’inizio di stagione, il talento olandese ha giocato solamente 55 minuti in maglia Napoli, non riuscendo mai ad essere incisivo.