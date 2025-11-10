L’Atalanta ha scelto Palladino, l’allenatore di Mugnano esordirà contro il Napoli

È ufficiale l’esonero di Ivan Juric, l’Atalanta riparte da Raffaele Palladino. “Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro” si legge nel comunicato dei nerazzurri.
Dopo l’esonero di Juric, l’Atalanta è pronta a voltare pagina: domani verrà ufficializzato Raffaele Palladino come nuovo allenatore della squadra bergamasca. Il club sta definendo gli ultimi dettagli dell’accordo con l’ex tecnico della Fiorentina, che firmerà un contratto di un anno e mezzo. Per Palladino, originario di Mugnano, si tratta di un passo importante nella propria carriera. Dopo gli esordi sulla panchina del Monza, prima alla guida della Primavera e poi della prima squadra, il tecnico aveva proseguito la sua crescita professionale a Firenze nella passata stagione.
Ora si apre per lui una nuova avventura a Bergamo, accompagnata anche dal debutto in Champions League. E l’esordio ufficiale sulla panchina della Dea avrà un sapore speciale: tra due settimane, infatti, Palladino affronterà proprio il Napoli al Maradona, in una sfida dal forte valore simbolico per il tecnico mugnanese.