L’Atalanta ha scelto Palladino, l’allenatore di Mugnano esordirà contro il Napoli

Dopo l’esonero di Juric, l’Atalanta è pronta a voltare pagina: domani verrà ufficializzato Raffaele Palladino come nuovo allenatore della squadra bergamasca. Il club sta definendo gli ultimi dettagli dell’accordo con l’ex tecnico della Fiorentina, che firmerà un contratto di un anno e mezzo. Per Palladino, originario di Mugnano, si tratta di un passo importante nella propria carriera. Dopo gli esordi sulla panchina del Monza, prima alla guida della Primavera e poi della prima squadra, il tecnico aveva proseguito la sua crescita professionale a Firenze nella passata stagione.

PUBBLICITÀ