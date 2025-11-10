PUBBLICITÀ
HomeSportL'Atalanta ha scelto Palladino, l'allenatore di Mugnano esordirà contro il Napoli
Sport

L’Atalanta ha scelto Palladino, l’allenatore di Mugnano esordirà contro il Napoli

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
L'Atalanta ha scelto Palladino, l'allenatore di Mugnano esordirà contro il Napoli
L'Atalanta ha scelto Palladino, l'allenatore di Mugnano esordirà contro il Napoli
PUBBLICITÀ

È ufficiale l’esonero di Ivan Juric, l’Atalanta riparte da Raffaele Palladino. “Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro” si legge nel comunicato dei nerazzurri.

Dopo l’esonero di Juric, l’Atalanta è pronta a voltare pagina: domani verrà ufficializzato Raffaele Palladino come nuovo allenatore della squadra bergamasca. Il club sta definendo gli ultimi dettagli dell’accordo con l’ex tecnico della Fiorentina, che firmerà un contratto di un anno e mezzo. Per Palladino, originario di Mugnano, si tratta di un passo importante nella propria carriera. Dopo gli esordi sulla panchina del Monza, prima alla guida della Primavera e poi della prima squadra, il tecnico aveva proseguito la sua crescita professionale a Firenze nella passata stagione.

PUBBLICITÀ

Ora si apre per lui una nuova avventura a Bergamo, accompagnata anche dal debutto in Champions League. E l’esordio ufficiale sulla panchina della Dea avrà un sapore speciale: tra due settimane, infatti, Palladino affronterà proprio il Napoli al Maradona, in una sfida dal forte valore simbolico per il tecnico mugnanese.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati