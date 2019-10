Latte per bimbi Nestlè, Danone e Novalac ritirati dal mercato: “Contengono sostanze cancerogene”

Idrocarburi aromatici di oli minerali, questo è quello che ci sarebbe all’interno di alcuni latte in polvere. Si tratta di una sostanza potenzialmente cancerogena che potrebbe essere presente all’interno dei prodotti per l’infanzia.

L’allerta arriva da alcuni laboratori olandesi, fancesi e tedeschi dove sono state effettuate delle analisi che hanno messo in allerta. Vista la potenziale pericolosità dei prodotti ne è stata sospesa la vendita. Danone ha replicato ai risultati dichiarando che dai controlli non è emerso nulla di sospetto, ma che verranno fatti anche altri test. Nestlé, invece, ha fatto sapere di comprendere la preoccupazione, ma ha rassicurato in una nota: «Desideriamo rassicurare i genitori che Nidal Lotto 1 (lotto 90720346AC / marzo 2021) può essere consumato in sicurezza. Il nostro servizio clienti è a disposizione dei genitori».

Nello specifico vengono segnalate le marche e i lotti interessati.

In Olanda

Neolac Biooogisch 1 Volledige zuigenlingenvoeding 0-6 m; MOAH: 1,6 mg / kg

Numero di lotto: 11620; Data di scadenza: 15.01.2021

Hero Baby nutrasense ipoallergenico 0-6 mesi; MOAH: 0,8 mg / kg

Numero di lotto: 80926-023; Data di scadenza: 26.09.2020

Nutrilon Dieetvoeding bij koemelkallergie 1 0-6 maanden; MOAH: 1,2 mg / kg

Numero di lotto: 90722241; Data di scadenza: 22.08.2020

In Francia

Nestlé Nidal Lait en poudre 1er âge; MOAH: 1,2 mg / kg

Numero di lotto: 90720346AC; Data di scadenza: 01.03.2021

Danone Gallia Galliagest Croissance 3 Sans lattact; MOAH: 0,7 mg / kg

Numero di lotto: 905764 (019079); Data di scadenza: 19.12.2019

In Germania

Nestlé BEBA OPTIPRO PRE 800 g von Geburt an; MOAH: 3,0 mg / kg

Numero di lotto: 91120346AA; Data di scadenza: 10/2020

Nestlé BEBA OPTIPRO 1 800 g di Geburt an; MOAH: 1,9 mg / kg

Numero di lotto: A5952275; Data di scadenza: 11.03.2020

Novalac Säuglingsmilchnahrung PRE 400g; MOAH: 0,5 mg / kg

Numero di lotto: 9098080621; Data di scadenza: 10/2020