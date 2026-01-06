PUBBLICITÀ
Latte per neonati ritirato dal mercato: era in vendita anche in Italia

Redazione Internapoli
Il colosso alimentare svizzero Nestlé ha annunciato il ritiro volontario, a titolo precauzionale, di alcuni lotti di latte per neonati in diversi Paesi europei, tra cui Germania, Austria, Danimarca, Italia e Svezia.

La decisione è stata comunicata direttamente dal gruppo attraverso il proprio sito ufficiale, dove viene spiegato che è stato individuato un problema di qualità in un ingrediente proveniente da uno dei principali fornitori. Nestlé ha precisato di aver “effettuato un’analisi di tutti gli oli di acido arachidonico e delle miscele di oli corrispondenti utilizzati nella produzione dei prodotti per l’alimentazione infantile potenzialmente interessati”.

Il ritiro, sottolinea l’azienda, è una misura esclusivamente precauzionale. Al momento, infatti, “non è stato confermato alcun caso di malattia correlato ai prodotti in questione”. Una scelta dettata quindi dal principio di massima tutela dei consumatori, in particolare dei neonati, a cui sono destinati i prodotti interessati.

Sulle versioni locali del proprio sito web per ciascun Paese coinvolto, Nestlé ha pubblicato le immagini con i numeri dei lotti dei prodotti oggetto del richiamo. I prodotti, pur appartenendo alla stessa categoria, sono commercializzati con nomi differenti a seconda del mercato nazionale. I consumatori sono invitati a verificare i codici riportati sulle confezioni e a seguire le indicazioni fornite dall’azienda per la restituzione o la sostituzione.

