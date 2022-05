Ezequiel Lavezzi torna nello stadio che lo ha reso grande dopo 8 anni dall’ultima volta. Il Pocho sarà infatti ospite all’evento musicale Joseph Capriati & friends che si terrà sabato 28 maggio allo Stadio Maradona di Napoli.

L’ultima apparizione di Lavezzi nell’impianto di Fuorigrotta risale all’agosto del 2014 quando il Napoli affrontò il Psg in amichevole. L’ultima partita in maglia azzurra dell’argentino è invece del maggio 2012, quando la squadra allenata all’epoca da Mazzarri sfidò il Siena.

Capriati ha voluto ringraziare sui social il Pocho per la sua presenza all’evento di sabato, che durerà dalle 12 a mezzanotte: “Grazie per questo enorme onore amico mio”.

Napoli balla con Joseph Capriati & Friends, lo show al Maradona per sostenere Unicef

In occasione dell’evento Joseph Capriati & Friends, lo stadio Diego Armando Maradona si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto.

Joseph Capriati & Friends, la serata di beneficenza al Maradona

Lo show si terrà il 28 maggio a Napoli e consisterà in una serata nata dalla collaborazione tra il dj partenopeo e l’Unicef, patrocinata dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania. La line up, curata dallo stesso Capriati – che ha invitato personalmente gli artisti come in una grande festa all’insegna della solidarietà – include nomi molto noti. Confermano la loro presenza: Agents of Time (live), Cassy b2b Silvie Loto, Dubfire, Ralf, uno speciale b4b con Gaetano Parisio. E ancora, Luigi Madonna, Markantonio e Roberto Capuano, ma anche il rapper Clementino e il sassofonista James Senese.

Il programma dell’evento

I cancelli apriranno a mezzogiorno e, fino alle 16, i fan potranno partecipare a panel e workshop organizzati dai professionisti del mondo della musica e della comunicazione. Dopodiché, a partire dal primo pomeriggio, la musica diventerà la protagonista della serata. Fino a mezzanotte, infatti, Joseph Capriati condividerà la consolle con alcuni dei dj e performer più importanti del clubbing (e non solo) nazionale e internazionale.

I destinatari dei proventi della serata

Joseph Capriati & Friends sarà una giornata dedicata alla musica ma anche alla beneficienza. Lo scopo dell’evento è quello di assistere la popolazione ucraina e permettere a Unicef di continuare a prestare soccorso agli oltre 7,5 milioni di bambini a rischio nelle zone colpite dalla guerra. Per questa ragione, durante lo show verrà allestita una grande campagna di raccolta fondi.

Le dichiarazioni di Joseph Capriati

“Sono molto contento e orgoglioso di questa iniziativa che è stata ideata addirittura quattro anni fa insieme al mio team. E che è possibile realizzare oggi grazie anche al Comune di Napoli, alla Regione Campagnia, all’Unicef e a tutti coloro che hanno sposato questo sogno”, ha commentato Capriati. “Perché questa è la realizzazione del sogno di un bambino che suonava nella sua cameretta. E immaginava, un giorno, di suonare nello stadio della sua città. Un evento che è andato molto oltre le mie aspettative”.