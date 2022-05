Paura sul ponte tra Sant’Antimo e Sant’Arpino, auto precipita e finisce sui binari

Tragedia sfiorata questa mattina intorno alle 9:30, quando un’auto è precipitata dal ponte tra Sant’Antimo e Sant’Arpino finendo sui binari sottostanti. Per fortuna il conducente della vettura, dopo l’impatto, non ha riportato ferito ed è uscito praticamente illeso. Inoltre anche il macchinista, grazie alla sua freddezza, è riuscito a fermare un treno in corsa che ha frenato in tempo evitando il dramma.

Traffico ferroviario in tilt

Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per alcune ore. Treni in ‘tilt’ all’altezza della stazione “Sant’Antimo-Sant’Arpino“, collocata sulle linee Napoli-Foggia e Roma-Formia-Napoli. Sul posto immediato l’intervento di vigili del fuoco, ambulanza e polizia di Stato per riportare la situazione alla normalità.