Lavori in Tangenziale a Napoli, l’uscita per Capodichino resterà chiusa per tre notti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Chiuderà per tre notti la diramazione di Capodichino verso la Tangenziale di Napoli. Per consentire lavori di competenza della Tangenziale di Napoli, nelle tre notti di mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, tra le 23 e le 6, sarà chiusa la diramazione di Capodichino, tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale, in direzione di quest’ultima.

Lo rende noto un comunicato. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Capodichino, seguire le indicazioni per la Tangenziale.

