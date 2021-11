Lavoravano ‘in nero’ nel ristorante a Casavatore, 2 avevano il Reddito di Cittadinanza

Trovati 6 dipendenti in nero nel ristorante a Casavatore, 4 prendevano il Reddito di Cittadinanza. E’ stato condotto un controllo del territorio e tutela del lavoro in un servizio svolto nel comune di Casavatore da parte dei Carabinieri della locale stazione e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli. Il bilancio del servizio parla di sanzioni amministrative e penali che superano i 40mila euro. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

L’ESITO DEI CONTROLLI

Controlli in un ristorante dove tra i 6 impiegati 4 erano “in nero” e, di questi, 2 sono stati segnalati per indebita percezione del reddito di cittadinanza. L’attività è stata sospesa. Denunciato l’amministratore di un autolavaggio per violazioni alla normativa sul lavoro: omessa formazione del personale dipendente, omessa nomina del medico competente e mancanza di una sorveglianza sanitaria. E ancora mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi. Nell’attività rilevato anche un sistema di videosorveglianza installato senza alcuna autorizzazione, con le camere puntate anche sui lavoratori dipendenti.