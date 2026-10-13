L’avvocato della famiglia Tucci: “Sbagliata la relazione dei periti”

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“La difesa della famiglia di Francesca Tucci non contesta i periti ma la loro relazione, che è sbagliata e incompleta: noi riteniamo che non abbiano la giusta serenità per rispondere ai quesiti posti dalla Procura, ed è per questo motivo che chiediamo un collegio peritale fuori regione“. Questo ha dichiarato l’avvocato Francesco Petruzzi legale della famiglia di Francesca Tucci, la giovane di 24 anni deceduta dopo un intervento chirurgico eseguito all’ospedale Cardarelli. “Inoltre – continua a Petruzzi – è diritto della difesa stimolare il pm affinché chieda un incidente probatorio innanzi a un giudice per le indagini preliminari”.

Ieri, l’avvocato Petruzzi, si è recato dal sostituto procuratore della repubblica di Napoli che sta coordinando il procedimento giudiziario sul decesso della giovane 24enne per depositare una memoria con la quale evidenzia tutti i punti che, a suo parere, non sono rispondenti ai quesiti posti dall’autorità inquirente. “Voglio ricordare – dice ancora Petruzzi – che già per il caso di un Domenico Caliendo sono stato costretto a ricusare il cardiochirurgo selezionato per far parte del collegio a cui è stato delegato l’incidente probatorio sui due cuori del bimbo, deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito“. “Terrò alta – conclude Petruzzi – l’attenzione anche quando, eventualmente, verrà composto il collegio peritale del giudice”.

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