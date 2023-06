Lega il cane con lo scotch sotto casa dell’ex e le lascia anello e biglietto di addio

PUBBLICITÀ

Ha attaccato le zampe del cane con lo scotch e lo ha legato con una catena cortissima alla serranda di un negozio di via Moroni, nel centro di Bergamo. Al collo dell’animale ha legato una borsa con dentro un anello e un biglietto di addio per l’ex, che abita proprio nel palazzo dove è stato ritrovato l’animale. L’assurda vendetta avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per l’animale se a trovarlo e liberarlo non fosse intervenuta Paola Brambilla, Garante per i diritti degli animali di Bergamo, che proprio in quel palazzo ha lo studio legale.

A rendere nota la vicenda è stato lo stesso avvocato con un post su Facebook: “Succede anche questo, proprio sotto il mio studio: un fidanzato vendicativo a cui era stata affidata una cagnolona abbandona l’animale con le zampe incollate di scotch e incatenato stretto da non poter respirare alla saracinesca di un negozio. Sotto il sole e con le cuffie della musica sulle orecchie e una borsa legata al collo con dentro l’anello e un biglietto di addio”. L’animale è stato subito liberato e accudito. Brambilla ha anche presentato denuncia contro ignoti.

