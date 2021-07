Da pc e cellulare le verità sulla morte di Libero De Rienzo, domani l'autopsia

Oggi sarà affidato l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo di Libero De Rienzo al Policlino Gemelli di Roma. L’attore ha perso la vita a seguito di un infarto a 44 anni, col corpo rinvenuto dall’amico nel suo appartamento in via Madonna del Riposo, in zona Aurelio a Roma. L’esame autoptico servirà a chiarire le dinamiche sul decesso di De Rienzo. La Procura di Roma ha già aperto un fascicolo per ‘morte in conseguenza di altro reato‘, ma al momento contro ignoti. Si tratti di una prassi necessaria per svolgere tutte le indagini sul caso.

Le indagini

Nell’appartamento non sono stati trovati stupefacenti, ma solo dei tranquillanti. I Ris dei carabinieri oggi analizzeranno su mandato del procuratore aggiunto Nunzia D’Elia e del pm Francesco Minisci le tracce di polvere bianca. In passato, difatti, l’attore consumava assiduamente stupefacenti, tra cui cocaina. Sotto sequestro anche telefono e computer di Libero De Rienzo, con la speranza che diano utili informazioni su spostamenti e incontri negli ultimi giorni di vita.

Domani l’autopsia

Domani invece è il giorno dell’autopsia, mentre oggi i pm hanno affidato l’incarico che si svolgerà nell’istituto di Medicina legale del Policlinico Gemelli di Roma. I magistrati hanno disposto anche i prelievi tossicologici.