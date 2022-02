Spaccio di droga a Licola, il 24enne arrestato aggredì Brumotti di Striscia la Notizia

Questa mattina i finanzieri della Compagnia di Pozzuoli, nel corso di una operazione anti droga, hanno tratto in manette Sandrino Castellano. Si tratta di un 24enne che gestisce la piazza di spaccio di Licola Mare. Il volto di quest’ultimo, in realtà, è già conosciuto per un recente servizio mandato in onda da ‘Striscia la Notizia’ su Canale 5. In quell’occasione, l’inviato Vittorio Brumotti, aveva effettuato un blitz sul litorale di Giugliano, dove ‘opera’ il giovane. L’arrestato, alla vista delle telecamere, aveva iniziato ad inveire e minacciare gli operatori insieme al ‘biker‘.

La notizia riportata anche da ‘Striscia la Notizia’ dopo l’aggressione a Brumotti

«Il giovane si era divertito a sbeffeggiare il nostro inviato, lo aveva insultato e minacciato e, successivamente, aveva pubblicato sui social dei video in cui festeggiava la sua impunità insieme ad altri pusher». La notizia dell’arresto viene riportata anche sul sito di ‘Striscia la Notizia’, che ha raccontato quanto accaduto in mattinata.

«Ora la Guardia di Finanza di Pozzuoli lo ha arrestato (insieme a un altro soggetto) durante un’operazione antidroga durante la quale Castellano è stato trovato in possesso di 516 grammi di cocaina, 646 grammi di hashish, 15 grammi di shaboo (la cosiddetta droga dello stupro) e 13 grammi di marijuana».

Non solo spaccio a Licola: arrestato anche un altro uomo a Pozzuoli

L’altro uomo arrestato è un 23enne originario del Benin, dopo la scoperta dei finanzieri in un casolare a Pozzuoli. Qui sono stati rinvenuti 646 grammi di hashish, 516 di cocaina, 150 grammi di shaboo (la cosiddetta «droga dello stupro») e 12 di marijuana.