Litiga con un clochard, poi chiama i carabinieri e dice di essere stata rapinata: donna nei guai

Ha chiamato i Carabinieri denunciando di essere stata rapinata da un clochard che dormiva in stazione, ma si era inventata tutto: al contrario, era stata lei ad aggredire verbalmente l’uomo. Protagonista è una donna brasiliana, di 53 anni, residente a Cividale del Friuli (Udine), già nota alle forze dell’ordine, che è stata denunciata per calunnia al termine degli accertamenti eseguiti nei giorni scorsi dai Carabinieri della sezione radiomobile di Udine.

Arrivata in stazione a Udine venerdì mattina, la donna ha avuto una sorta di diverbio con il clochard. Poi ha composto il numero di emergenza e ha segnalato che l’uomo l’aveva rapinata minacciandola con un coltello. Visionati i filmati delle telecamere di sorveglianza interne alla stazione ferroviaria, i Carabinieri hanno appurato che la rapina non era invece mai avvenuta. Il clochard non ha inteso sporgere denuncia per l’aggressione subita ma per la donna è scattata comunque una segnalazione alla Procura per calunnia. (ANSA).