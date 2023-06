Litigio nel Casertano, Giovanni finisce in coma dopo la spinta

PUBBLICITÀ

Giovanni Sasso è in coma profondo, attaccato a un respiratore, all’ospedale Pineta Grande. Il commerciante di 40 anni di Cellole ha battuto la testa a terra in seguito a una spinta subita dopo una discussione in strada con alcuni minorenni. Ora Giovanni è ricoverato al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno.

I carabinieri stanno cercando di verificare se il minore, al momento non ancora ascoltato, ha dato una spinta al 48enne o se questi è caduto da solo battendo la testa. Gli investigatori dell’Arma hanno cercano eventuali telecamere di videosorveglianza, ma nella zona di Cellole dove è avvenuto non ve ne sono.

LE DEDICHE PER GIOVANNI

“Forza Giovanni! In queste ore centinaia di post di auguri di una pronta guarigione si alternano sulla bacheca dell’impresa familiare di Giovanni Sasso di Cellole, vittima venerdi sera di un ingiustificabile episodio di violenza. Tutta la cittadinanza di Cellole e dell’intero comprensorio aurunco prega con speranza e fiducia affinchè possa riabbracciare i propri figli e tutti i cari. ❤️💙”, scrive Generazione Aurunca.

“Buongiorno ! Sono Federica, negli ultimi mesi Giovanni mi fa gestire a me i suoi canali social, e leggendo tutto L affetto che state dando a lui noi tutti collaboratori volevamo ringraziarvi, soprattutto anche Teresa che legge i vostri messaggi e sente il vostro calore!! Questo ci fa capire quanto Giovanni sia stato buono con tutti voi!! Continuiamo a pregare tanto, per il resto le chiacchiere lasciamole agli altri!🙏♥️ Grazie a tutti voi e sono certa che se Giovanni avrà la possibilità di poter leggere questi messaggi sarà contento”